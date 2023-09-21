أحمد عز يشارك رونالدو في الترويج لموسم الرياض.. تفاصيل

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن هناك مفاجأة أعلن عنها المستشار تركي آل شيخ فى تصريحاته مؤخرا، وهي مشاركة الفنان أحمد عز رونالدو فى الترويج لموسم الرياض، مشيرة إلى أنه سينطلق يوم 28 أكتوبر.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “تركي آل شيخ قال إن أحمد عز له مواقف ممتازة مع السعودية سواء فى موسم الرياض أو فى جولات المملكة”.

وأوضحت أن المستشار تركي آل الشيخ قال إن الفنان أحمد عز هو شخص مجتهد جدا فى عمله، لافتة إلى أنه قال إنه أفضل شخص يواجه موسم الرياض ويكون واجهة لعام 2023.