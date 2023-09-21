ابنة وائل علاء: نفسي أطلع زي بابا وبحب دنيا سمير غانم ومنى زكي

استضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، الفنان وائل علاء وابنته كنزي، متحدثا فيه عن تجاربه التمثيلية والفنية.

وخلال حواره، قالت ابنة الفنان وائل علاء: “بكون سعيدة عندما أشاهد والدي فى المسلسلات والأفلام وأتمني أكون زيه، وأكثر ممثلين بحبهم هما الفنانة دنيا سمير غانم ومني زكي، وأستخدم التيك توك مع والدي وأستخدم الفيديوهات والصوت الخاص بمنى زكي".

وتابعت: “بنتدرب على تلك الفيديوهات كثيرا جدا، وبابا بيعلمني ازاى أمثل”.

ومن جانبه، قال الفنان وائل علاء، إن ابنته لديها موهبة كبيرة، لافتا إلى أنه رأها المرة الأولي على مسرح المدرسة، وكانت هي البطلة، وكانت تقوم بعمل شخصيات كثيرة فى التمثيل.