وائل علاء: أحارب من 2004 لـ2007 عشان أدخل الـ«ستاند أب كوميدي» مصر

قال الفنان وائل علاء، إنه عاشق للمسرح، وتلك كانت بدايته، معقبا: “قبل إنتشار كورونا كنت أقوم بعمل تجارب قبلها وكنت أخذ فرق أو وجوه جديدة وأعمل معهم مسرحيات”.

وأضاف الفنان وائل علاء، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “تلك المسرحيات كانت تنجح جدا، وعندما حدث موضوع كورونا، وبعد فترة عملت فى عرض مسرحي وحققت المسرحية نجاح، والتجربة السابقة كانت منذ حوالي شهر فى الإسكندرية بمسرحية إسمها رمسيس”.

وتابع الفنان وائل علاء: “أنا كن أحارب من 2004 لـ 2007 عشان أدخل الـ «ستاند أب كوميدي» مصر، وكنت متابعه منذ فترة وفى مصر لم يكن أحد يفهمه”.