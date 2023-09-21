خبير: الفترة القادمة تشهد زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية

‏قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزرعة، أن ‏الدولة المصرية تعي تماما أهمية الزراعة التعاقدية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وهذا يتضح من الزيادات الزراعية التي تقوم بها الدولة عن طريق زيادة المساحة المزروعة، مؤكدا أن المساحة المزروعة بلغت حوالي 9.8 مليون فدان والمساحة المحصولية بلغت اكثر من 17 مليون فدان.

‏وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" أن نظام الزراعة التعاقدية خاصة في القمح والذرة والقطن والكثير من المحاصيل هذا يعطي مرونة للمزارعين والمصدرين، مضيفا أن في الفترة القادمة سوف يتم زيادة المساحة المزروعة والمساحة المحصولية من المحاصيل الاستراتيجية.