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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالعاصمة الجديدة.. وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،  المستشار حافظ عباس  رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قياداتي الوزارة والنيابة الإدارية.

 

وفي بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية علي تقديم التهنئة إلي المستشار حافظ عباس  علي توليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وأعرب اللواء هشام آمنة عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؛ تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه أكد المستشار حافظ عباس، على الدور المهم والمحوري الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في خدمة الوطن والمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين.

كما قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية التهنئة إلى اللواء هشام آمنة وجميع أبناء الوزارة  على الانتقال للعمل من مقر وزارة التنمية المحلية  الجديد بالعاصمة الإدارية ضمن باقي الوزارات والجهات الحكومية بالدولة ، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

 

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظات مع هيئة النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة في إطار حرص الحكومة علي دعم حقوق المواطنين ومنع ومكافحة الفساد المالي والاداري وإعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة في هذا الشأن.

 

وفي ختام اللقاء أهدي وزير التنمية المحلية درع الوزارة للمستشار حافظ عباس تكريماً له علي زيارته لمقر الوزارة .

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وزير التنمية المحلية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية هشام امنة

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