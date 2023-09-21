أردوغان يعلن دعم بلاده الكامل لـ أذربيجان

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الخميس، لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن دعمه الكامل لباكو.

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أمس الأربعاء، استعادة سيادة بلاده على إقليم ناغورني قره باغ في عملية لمكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس الأذربيجاني في بيان إن قوات المسلحة نجحت في حماية المدنيين والبنية التحتية في ناغورني قره باغ.

وأضاف أنه في يوم واحد فقط تم معاقبة الإرهابيين في كاراباغ واستعادت أذربيجان سيادتها.

ولفت علييف إلى أنه تم تدمير جزء كبير من جيش الدولة الأرمينية الذي كان يتمركز بشكل غير قانوني على أراضى أذربيجان.