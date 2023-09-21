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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة السعيد: دور مصر في نشر السلام تاريخي

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

‏قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، أن مصر دولة صانعة للسلام طول تاريخه ويجب النظر إلى دور مصر ليس فقط خلال السنوات الماضية ولكن الدور التاريخي لها ومصر صانعة للسلام وساحة للتسامح سواء بين الأديان أو الأعراق أو الحضارات.

 

‏وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن هذا التاريخ العريق في دعم ثقافة السلام والحوار أعطي لمصر مصداقية كبيرة في أداء دورها  لذلك سنرى أن مصر دائما تنحاز الى فكرة السلام وبناء السلام في المنطقة والعالم ومصر واحدة من أكثر دول العالم مشاركة في البعثات الأممية لحفظ السلام.

مصر الدكتور أسامة السعيد الأديان السلام حفظ السلام

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