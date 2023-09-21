الدكتور حسن سليمان يوضح أسباب انتشار بعض الكلمات الجديدة على السوشيال ميديا

‏قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، إن هناك انتشارا للعديد من الكلمات والألفاظ الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يكون بهدف التربح أو على سبيل الحالة الاجتماعية للشعب في استخدامه لهذه الكلمات.

‏وأضاف سليمان، ‏خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن كون هذه الكلمات انتشرت فيجب على مجمع اللغة العربية في هذه الحالة أن يعقد اجتماعات لبحث هذه الكلمات هل هي بالفعل منتشرة انتشارا يستوجب الوقوف حول هذه الكلمات لإقرارها أم لا حتى تدخل تحت عباءة اللغة العربية.

وتابع: “نحن نعلم أن عباءة اللغة العربية عباءة كبيرة تستوعب الكثير من الكلمات الدخيلة على اللغة”.