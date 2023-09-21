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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدكتور حسن سليمان يوضح أسباب انتشار بعض الكلمات الجديدة على السوشيال ميديا

الدكتور حسن سليمان
الدكتور حسن سليمان

‏قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، إن هناك انتشارا للعديد من الكلمات والألفاظ الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يكون بهدف التربح أو على سبيل الحالة الاجتماعية للشعب في استخدامه لهذه الكلمات.

‏وأضاف سليمان، ‏خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن كون هذه الكلمات انتشرت فيجب على مجمع اللغة العربية في هذه الحالة أن يعقد اجتماعات لبحث هذه الكلمات هل هي بالفعل منتشرة انتشارا يستوجب الوقوف حول هذه الكلمات لإقرارها أم لا حتى تدخل تحت عباءة اللغة العربية. 

وتابع: “نحن نعلم أن عباءة اللغة العربية عباءة كبيرة تستوعب الكثير من الكلمات الدخيلة على اللغة”.

الألفاظ الجديدة اذاعة القران الكريم الدكتور حسن سليمان مواقع التواصل الاجتماعي الشعب مجمع اللغة العربية

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