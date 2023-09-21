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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يلقي القبض على مسؤول حكومي مزيف.. تفاصيل

المتهم
المتهم

نجح رجال أمن القاهرة في ضبط فنى تكييف لانتحاله صفة مسئول حكومي للنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى تكييف مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لإنتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة برتبة عسكرية – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى" وعثر بداخل مسكنه على أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى .

 

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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القاهرة امن القاهرة انتحال الصفة الإحتيال على المواطنين مديرية أمن القاهرة مسئول حكومي

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