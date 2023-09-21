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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيده تتهم صاحب مطعم بقتل الكلاب فى منطقته

صدى البلد

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل تعليق تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع "فيس بوك" مدعوم بصور تضمن الادعاء بقيام مالك أحد المطاعم بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة بتسميم الكلاب الضالة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (متطوعة بإحدى الجمعيات الأهلية للرفق بالحيوان) برصدها مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام العاملين بالمطعم المشار إليه بوضع الطعام لبعض الكلاب الضالة بجوار المطعم، وعقب ذلك تفقد الكلاب توازنها ثم يقوموا بوضعها فى أجولة بلاستيكية للتخلص منها.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم (المدير المسئول عن المطعم "نجل صاحب المطعم")، وأنكر ما جاء بأقوال المُبلغة ، وأفاد بأنه عثر على بعض الكلاب الضالة نافقة بجوار المطعم جهة عمله، وتم التخلص منهم بمعرفته لوجود روائح كريهة بالمنطقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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