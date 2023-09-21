الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا مخدرات "إتجار" .. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 8 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط (3) قضايا أسلحة نارية.. ضبط خلالهم (بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) و تنفيذ (824) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا مخدرات "إتجار".. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 27 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام ..