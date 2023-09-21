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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وبانجو.. القبض على تجار مخدرات بدمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (6 أشخاص لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزرقا.. وبحوزتهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 15 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات– مبلغ مالى).

كما تم ضبط (4 أشخاص لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كفر سعد.. وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 18 كيلو جرام لمخدر البانجو - 50 قرص مخدر - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - طلقات خرطوش - سلاح أبيض "سكين" – مبلغ مالى). 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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