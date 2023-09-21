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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عادل مجدي كامل: حصلت على ورش تمثيل دون علم والدي ووالدتي| خاص

صدى البلد

كشف عادل مجدى كامل فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد عن دخوله الوسط الفنى الفترة المقبلة.
 

وقال عادل مجدى كامل لصدى البلد :"بدأت أخد ورش تمثيل وخضعت لتجارب أداء دون علم والدى وولدتى استعدادا لدخول الوسط الفنى الفترة المقبلة. ".

وأوضح عادل مجدى كامل  فى تصريحاته لـ عدسة صدى البلد:" هستمر فى لعب كورة القدم بجانب احترافى التمثيل ".

فى سياق متصل، قالت مها أحمد، فى تصريحات خاصة لعدسة “صدى البلد”: "مسلسل الليلة الكبيرة كوميدى ويتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية".

وأضافت:"أجسد دور راقصة، وهي شخصية جديدة ومختلفة من أول الكوميديا اللى بقدمها لغاية اللوك اللى بتظهر به".

مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة “حروف” (إسلام المدني، ومحمد عباس، وعاصم الأبيض).

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبد الرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

من ناحية أخرى، انتهى الفنان محسن منصور من تصوير مشاهده بمسلسل “الليلة الكبيرة” الذي يقوم ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

إسماعيل فرغلي إسلام المدني احمد التهامي مها أحمد عادل مجدى كامل الفنان محسن منصور

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