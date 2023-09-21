عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك، اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك ضد بيراميدز

يستهدف فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة المفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، السبت الماضي، في ذهاب دور ال32 بمسابقة الكونفدرالية.
وشهدت قائمة الزمالك غياب نجم الفريق الأول أحمد سيد زيزو، بسبب تراكم البطاقات، وأحمد فتوح بسبب الإصابة، وسيف الجزيري لأسباب فنية.

أوعى حد يتكلم.. شوبير يوجه رسالة صارمة بشأن موديست مهاجم الأهلي الجديد

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري


وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد طارق، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، محمد أشرف "روقا"، محمد حسام "بيسو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد عبد الرحيم " إيشو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي، علي ياسر.
على الجانب الآخر، يأمل فريق بيراميدز في تحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره بمسابقة الدوري بالفوز على الزمالك.
قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد الشناوي، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد فتحي، كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، سيف جعفر، يوسف أسامة، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، فخري لاكاي، دودو الجباس.

الزمالك بيراميدز الزمالك وبيراميدز الدوري موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

موضوعات متعلقة

إوعى حد يتكلم.. شوبير يوجه رسالة صارمة بشأن موديست مهاجم الأهلي الجديد

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أزمة فلوس.. شوبير يكشف حقيقة خناقة نجم الزمالك مع أوسوريو بعد استبعاده

لأول مرة في عهد فيتوريا.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

سيراميكا كليوباترا في ضيافة الاتحاد بالدوري الممتاز.. اليوم

ليفربول يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة لاسك لينز

صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.. الليلة

بايرن ميونخ يهزم مانشستر يونايتد برباعية في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

البورصة تربح 14 مليار جنيه في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

الجيش الأوكراني يعلن استهداف قاعدة جوية روسية في القرم

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

سعر أغلى سيارات BMW في مصر

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ