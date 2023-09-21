موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك، اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك ضد بيراميدز

يستهدف فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة المفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، السبت الماضي، في ذهاب دور ال32 بمسابقة الكونفدرالية.

وشهدت قائمة الزمالك غياب نجم الفريق الأول أحمد سيد زيزو، بسبب تراكم البطاقات، وأحمد فتوح بسبب الإصابة، وسيف الجزيري لأسباب فنية.



وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد طارق، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، محمد أشرف "روقا"، محمد حسام "بيسو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد عبد الرحيم " إيشو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي، علي ياسر.

على الجانب الآخر، يأمل فريق بيراميدز في تحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره بمسابقة الدوري بالفوز على الزمالك.

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد الشناوي، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد فتحي، كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، سيف جعفر، يوسف أسامة، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، فخري لاكاي، دودو الجباس.