إوعى حد يتكلم.. شوبير يوجه رسالة صارمة بشأن موديست مهاجم الأهلي الجديد

طالب الإعلامي أحمد شوبير، الجماهير بعدم إصدار أي أحكام تجاه مهاجم الأهلي الجديد أنتونى موديست، في الوقت الحالي

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “رضا سليم واضح أنه لاعب جيد ونال إشادة الجميع، محدش يقدر يتكلم على موديست الآن، أوعى تقول رأيه فيه حاليا”.

وأضاف:" رضا سليم تابعناه مع الجيش الملكي وفي بطولة إفريقيا لأننا قريبين من المغرب، لذلك نتحدث عنه بشكل جيد، والغالي ثمنه فيه".

وخاض موديست مباراته الأولى مع الأهلي أمام المصري، الثلاثاء الماضي، لكنه لم يسجل أو يصنع.

واكتسح الأهلي المصري برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.