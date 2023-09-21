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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب أمين: الفوز على إجنايت يمنح الأهلي دوافع كبيرة

صدى البلد

أكد إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي إن فريقه حقق فوزا مهما ومستحقا على حساب «إجنايت الأمريكي» في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس ‏العالم للأندية، التي تقام في سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.


أوضح أن المباراة جاءت قوية للغاية، وإن الفوز بها، يمنح الأهلي دوافع كبيرة نحو مزيد من الأداء القوي خلال المواجهة الثانية بالبطولة.


وأشار إلى أن الأهلي لا يملك فرصة للاحتفال، بسبب ضيق الوقت قبل خوض المباراة الثانية غدا، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا من الجميع، من أجل الظهور بشكل مميز والسعي نحو تحقيق الفوز.

 

 

إيهاب أمين النادي الأهلي إجنايت الأمريكي بطولة كاس العالم للاندية الأهلى

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