فيفا يوثق كواليس بطولة كأس العالم للسيدات بفيلم لحظات عبر منصته الرسمية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إطلاق فيلم تحت مسمي لحظات عبر منصاته الرسمية يتضمن كواليس بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت مؤخراً في استراليا ونيوزلندا.

وقال فيفا أن الفيلم يرصد لحظات الشغف والتحدي والإصرار وكواليس بطولة السيدات التي شهدت تحقيق أرقام قياسية بالجملة ، كما يسلط الضوء على التجارب الفردية للاعبات المتنافسات على المجد العالمي

وقالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم: "كانت بطولة كأس العالم للسيدات تاريخية ، الفيلم الوثائفي هو تجسيد للروح والموهبة ومظاهر الشغف التي خلّدت هذه البطولة".

وأضاف:" يمثّل هذا الفيلم برهاناً على النمو الهائل والشغف الذي شهدتهما كرة القدم النسائية، ويأخذ المشاهدين في رحلة للوقوف على تألق المواهب الخارقة على المستطيل الأخضر والتعرف على خبايا حياة اللاعبات خارج الملعب، كما يقدم نظرة عن كثب على التجربة التي جسَّدتها هذه البطولة وروح التفاني والانتصارات التي دفعت كأس العالم للسيدات إلى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة.