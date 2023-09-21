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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتهاء الاجتماع| أذربيجان تسلم أرمينيا مسودة اتفاق السلام.. وكاراباخ: الجميع تخلوا عنا

أرمن كاراباخ
أرمن كاراباخ

أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية، اليوم الخميس، بانتهاء الاجتماع بين ممثلوا السلطات الأذربيجانية وأرمن ناجورنو كاراباخ الذي تم في مدينة يفلاخ.

 

وبعد انتهاء الاجتماع، قال ممثل الرئيس الأذربيجاني رامين محمدوف، إنه من الصعب توقع حل جميع المشاكل بين أرمن كاراباخ وأذربيجان خلال اجتماع واحد في يفلاخ.

وبالرغم من ذلك، أشار محمدوف إلى أن باكو سلمت مسودة اتفاق السلام التي تم الاتفاق عليها إلى يريفان وبانتظار رد فعل السلطات الأرمينية.

وعلى الجانب الآخر، قال ممثل أرمن قره باخ عقب المحادثات في يفلاخ، أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع باكو ويجب الاتفاق على التفاصيل.

كما قال مستشار زعيم أرمن كاراباخ لوكالة رويترز، إنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع أذربيجان، ولكن مازال هناك حاجة للعمل على التفاصيل.

وأضاف مستشار زعيم أرمن كاراباخ، أن مسألة التخلي عن الأسلحة لا تزال بحاجة إلى حل، لأننا لا نعرف ما هي الضمانات الأمنية التي سنحصل عليها.

وأشار مستشار زعيم أرمن كاراباخ، إلى أن الجميع تخلى عن كاراباخ روسيا والغرب وأرمينيا، لافتا إلى أن أرمن كاراباخ لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان.

واستمر الاجتماع بين ممثلوا السلطات الأذربيجانية وأرمن ناجورنو كاراباخ قرابة ثلاث ساعات. 

ومثل السلطات الأذربيجانية رامين محمدوف، المسؤول المسؤول عن الاتصال بالسكان الأرمن في إقليم كاراباخ، وبشير جادجيف، نائب المبعوث الرئاسي للمناطق في الأراضي المحررة في منطقة كاراباخ الاقتصادية (باستثناء منطقة شوشا) وإلكين سلطانوف، عضو مكتب المبعوث الخاص. 

وعلى الجانب الآخر، مثل أرمن كاراباخ كلا من سيرجي مارتيروسيان وديفيد ملكوميان أرمن كاراباخ، وحضر اللقاء أيضا ممثل عن بعثة حفظ السلام الروسية.

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