إذا كنتي من محبي الدجاج المقلي، نقدم لكي اليوم طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش.

مقادير ستربس الدجاج المقرمش

1. أثنين صدور دجاج منزوعه الجلد والعظم.

2. فلفل أسود.

3. بصل بودرة.

4. توابل دجاج.

5. معلقة ثوم بودرة.

6. بابريكا.

7. عدد أتنين كوب دقيق.

8. عدد ثلاثة ملاعق نشا.

9.معلقه ملح

10.معلقه كبيرة كاتشب

11.ربع كوب لبن رايب

طريقة تحضير التتبيلة

1. نضع كل التوابل مع بعضها ونخلطها.

2. نضع خليط التوابل على الدقيق.

3. نقلب جيداً حتى يتناسق الخليط.

4. نقسم الخليط على نصفين.

5. النصف الأول نضع عليه كوب ماء ونقلبه لعمل التتبيلة.

الطريقة

1. قطعي صدور الدجاج على شكل شرائح طولية متوسطة الحجم.

2. يتم وضع الدجاج المقطع فى النصف الاول من الخليط لمدة ثلاث ساعات.

3. نخرج الدجاج ونغمس قطع الدجاج بالدقيق جيدا وينفض عنها الدقيق الزائد.

4. فى زيت نباتى غزير وعلى نار عالية نقوم بتحمير الأستربس.

5. نقلبها حتى تاخذ اللون الذهبي.

6. ثم نخرجها من الزيت وتكون مقرمشة من برا وطرية من الداخل.