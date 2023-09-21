نادي الصيد يرد على السباحة لوجين عبد الله: اللاعبة منقطعة عن التدريبات

أصدر نادي الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، بيانا رسميا يرد فيه على ادعاءات لوجــين عبــد الله، لاعبة السباحة، بعد نشرها على صفحتها أن النادي يتعنت ضدها ويمنعها من السفر لتمثيل مصر في المحافل الدولية من أجل التأهل لبطولة العالم للسباحة بقطر في عام 2024 على نفقتها الخاصة بحجة عدم تجديد عقدها، وأنها لم تحصل على مستحقاتها منذ 3 سنوات، والنادي يطالب بإيقافها ومنعها من المشاركة في البطولات.

وجاء البيان كالتالي:

"السيدات والسادة أعضاء نادي الصيد الكرام:

بخصوص ما تـــم نشـــره من لاعبة السباحة لوجــين عبــد الله علي صفحـــات التواصل الاجتماعي عن تعنت نادي الصيد المصري معها ومنعه سفرها إلى بطولة خارجية علي نفقتهـا الخاصـــة لعدم تجديد العقـــد كلام عار تماما عن الصحة، حيث إن إدارة النادي لم تتلق أي طلب رسمي من اللاعبة أو ولي أمرها يفيد بذلك، وعليه وجب توضيح الآتي:

أولاً: في حالة طلب أى لاعب الاشتراك علي نفقته الخاصة في أى بطولة سواء البطولات الداخلية أو البطولات الخارجية وليست مدرجة علي أجندة بطولات النادي يتم التقدم بطلب رسمي إلى إدارة النادي لمخاطبة اتحاد اللعبة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن سواء من اللاعبة أو ولي أمرها، ولا يوجد أى مانع من طرف النادي في إرسال أية مخاطبات إلى اتحاد اللعبة في حال استلامها رسمياً من اللاعبة، وذلك تم توضيحه للاعبة وولي أمرها أكثر من مرة.

ثانياً: اللاعبة مقيدة في الاتحاد المصري للسباحة باسم النادي برقم قيد 37599 ينتهي في 30 / 6/ 2024، وقامت بالتدريب تحت إشراف الجهاز الفني للنادي لمده ثلاث سنوات متتالية حصلت فيها على العديد من البطولات ولكن انقطعت عن التدريبات بصورة مفاجئة منذ شهر مايو 2023، وتقدمت بطلب استغناء من النادي بدون مقابل، وهو ما تم رفضه من قبل إدارة النشاط الرياضي بالنادي، حيث إنه طلب مخالف إلى لائحة النادي الخاصة بالاستغناءات وتفريط في حق أصيل من حقوق النادي ولم يصل إلى الآن أى عروض لها من أى نادٍ آخر، وبناءً عليه فهي مقيدة باسم النادي حتى انتهاء مدة القيد، وذلك بدون الحاجة إلى توقيع أي عقود جديدة حسب لوائح الاتحاد المصري.

ثالثاً: جميع المستحقات المالية الخاصة باللاعبة مــن مكافآت تم صرفها في خزينة النادي منذ أكثر من شهر ولجميع اللاعبين في نفس ذات الــــوقت وتضمن اسمها في الكشوفات مع باقي زملائها أسوة بهم ولكنها امتنعت إلى الآن عن استلامها.

رابعاً: تقدمـــت اللاعبة بشكـــوى إلى البــــوابة الحكوميــة ومديــــرية الشــباب والرياضة، وتم انتداب لجنة من قبلهم للتحقيق في النادي وانتهت إلى حفظ الشكوي لعدم صحة ما جاء بها.

وأخيراً نود التوضيح أن إدارة نادي الصيد لم تقم إلى الآن باتخاذ أي إجراء ضد اللاعبة، وتهيب بالجميع التأكد من المعلومات قبل نشرها أو تداولها وتحتفظ بحق الرد وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة النادي والحفاظ على حقوقه القانونية".