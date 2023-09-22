ملايين وسيارات وشقق .. الرقابة الإدارية تكشف فساد مدير شركة بترول شهيرة

أصدر المستشار عمر مكرم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرارا بإحالة المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا ) الي الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ تجاوز 102 مليون جنيه عجز عن إثبات مصادر دخلها .

شهد رائد بهيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم من مواليد ١٩٩٦/٥/١ وكان يشغل وظيفة المدير المالي واختصاصاته الوظيفية حق التوقيع على كافة الارتباطات والمستندات المالية لدى البنوك والجهات بشركة تراي أوشن للطاقة حتى استقالته.



ويعمل مديرا وشريكا بشركة (MH) للتجارة والتوريدات كما أنه مدير وشريك بشركة لإدارة القرى السياحية ومتزوج وله من الأبناء اثنين ولد وبنت و تبين امتلاكه لحصة عقارية قدرها 17.5 سهما من ٢٤ فيراضا شيوعا في كامل أرض ومباني العقار ٦٢٦ ج تنظيم بطريق الجيش بناحية سيدي بشر قسم المنتزه بالاسكندري بمسطح 363.61 مترا مربعا ، وخلال العام ٢٠١٣ قامت زوجته بشراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الاسكندرية بمبلغ ٢.٤18.000 جنيه ، ولنجله سيارة ماركة (لاندروفر) موديل ٢٠١٥ تحمل لوحات (ب ط 8439) وأخرى ماركة (نيسان صني) موديك ٢٠١٣ تحمل لوحات (ب ل 3168) وقد توصلت التحريات إلى أن ما في ذمة المتهم المالية من ممتلكات تمثل مصروفات غير معلومة المصدر وأن مركزه الوظيفي له من النفوذ المالي والإداري ما يمكنه. ما يتيح له فرص التكسب من ورائه كسبا حراما وذلك خلال الأعوام من ٢٠١٣ حتى تاريخ استقالته وأن هذا الكسب لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة التي تتمثل في راتبه من عمله بمكتب حازم حسن ثم بشركة جراند ثورنتون بالإمارات ثم بشركة تراي أوشن للطاقة من تاريخه.

وأضاف بأن التحريات أسفرت عن استفادة الزوجة من هذا الكسب غير المشروع ومظاهرها تتمثل في شراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الاسكندرية حيث قام المتهم بسداد ثمنها ثم قامت زوجة المتهم ببيعها بمبلغ قدره 3 مليون جنيه هذا المبلغ هو قيمة تلك الاستفادة وأضافت التحريات بأن هذا الكسب غير المشروع منبت الصلة عن المبلغ المالي محل جناية الاختلاس.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع - المدير المالي بشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا) – وهي شركة مساهمة مصرية تساهم في رأس مالها أحدي الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة - البنك الأهلى المصري مساهمة غير مباشرة بامتلاكه أسهم في البنك التجاري الدولي أحد الشركاء المساهمين في الشركة المشار إليها - حصل لنفسه على كسب غير مشروع يمثل مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة قدره 60 مليون جنيه

وقد جلب هذا المصروف ربعا وطرأت عليه زيادة قدرها 43,063,896 جم (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها) ليصبح إجمالي المصروف غير معلوم المصدر مضافا إليه ما غله من ريع وما طرأ عليه من زيادة مبلغا قدره (مائة واثنان مليونا وأربعمائة وسبعة عشرون ألفا ومائة ثمانية عشر جنيها) وعجز عن إثبات مصدر.

