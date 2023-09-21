خبير بعلم الفلك: أحذر مواليد الجوزاء من الانفعال.. والعقرب يتعرض لمؤامرة

أكد دكتور رئيف رأفت، خبير علم الفلك والطاقة، أن برج الأسد والعذراء، خلال تلك الفترة من الأبرج الذين يحققون نجاحات في مختلف المجالات.

وقال رئيف رأفت، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحري”، برج الميزان عليه الحذر من القلق والإنفعالات حتى منتصف أكتوبر، مؤكدا أن برج الميزان يعاني من عدم الراحة النفسية والجسدية.

وتابع خبير علم الفلك والطاقة، أن برج الجوزاء عليه الحذر من التوتر والإنفعال تجاة أولاده، وعدم المغامرة في عمل جديد، مؤكدا أن الجوزاء على مستوى العلاقات العاطفية سيمر بمراحل هامة وجيدة.

مؤامرات ضده

وأشار رئيف رأفت إلى أن برج العقرب، سيكون جيد على مستوى الصداقات، ولكن سيكون هناك مؤامرات ضده.