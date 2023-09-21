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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا: هناك التزام بوقف إطلاق النار في كاراباخ.. ومستعدون لاستقبال 40 ألف أسرة

أرمينيا
أرمينيا

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، إن هناك التزام إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في إقليم ناجورني كاراباخ.

وأضاف باشينيان، في تصريحات صحفية: “مستعدون لاستقبال اللاجئين من إقليم ناجورني كاراباخ”، مؤكدا استعداد بلاده لاستقبال 40 ألف أسرة.

وأوضح رئيس وزراء أرمينيا، أنه “لا يوجد تهديد مباشر للمدنيين في إقليم ناجورني كاراباخ في الوقت الحالي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية، بانتهاء الاجتماع بين ممثلوا السلطات الأذربيجانية وأرمن ناجورنو كاراباخ الذي تم في مدينة يفلاخ.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال ممثل الرئيس الأذربيجاني رامين محمدوف، إنه من الصعب توقع حل جميع المشاكل بين أرمن كاراباخ وأذربيجان خلال اجتماع واحد في يفلاخ.

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وبالرغم من ذلك، أشار محمدوف إلى أن باكو سلمت مسودة اتفاق السلام التي تم الاتفاق عليها إلى يريفان وبانتظار رد فعل السلطات الأرمينية.

وعلى الجانب الآخر، قال ممثل أرمن كاراباخ عقب المحادثات في يفلاخ، أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع باكو ويجب الاتفاق على التفاصيل.

أرمينيا باشينيان رئيس وزراء أرمينيا اذربيجان ناجورني كاراباخ

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