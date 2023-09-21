الزمالك يغرّم حسام عبد المجيد لهذا السبب

أعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رفض مدافع فريق الزمالك حسام عبد المجيد الجلوس على دكة البدلاء في مباراة بيراميدز.

وكتب احمد حسن من خلال حسابه الشخصي انستجرام :الزمالك يغرم حسام عبد المجيد بعد رفضه الجلوس على دكة البدلاء في مباراة بيراميدز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".