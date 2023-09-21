مفاجأة عن عمرها.. شاهد أجرأ إطلالات ريهام حجاج في عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج حيث بلغت ٣٧ عاما، ومن المعروف عنها الاهتمام بإطلالاتها المميزة، ما جعلها تنال إعجاب كثيرين لأزيائها الأنيقة.

وتتميز ريهام بذوقها الأنيق وحرصها الدائم على تغيير إطلالاتها وتظهر كل فترة لجمهورها بـ"لوك" جديد، وأشتهرت بمتابعتها لأحدث صيحات الموضة.

وتميل ريهام حجاج إلى اختيار التصميمات الشبابية الجريئة التى تبرز قوامها الرشيق، كما تتسم إطلالتها بالتنوع ما بين التصميمات الكلاسيكية و الكاجوال ولكنها تتميز بالبساطة، بالإضافة إلى ذلك تفضل أختيار الألوان التى تتماشي مع لون بشرتها .