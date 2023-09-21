تصريح مثير ضد الزمالك.. إعلامي شهير: بيراميدز بيلاعب نفسه في الشوط الأول

انتقد الناقد الرياضي اسلام صادق اداء لاعبي الزمالك في الشوط الاول من مواجهة بيراميدز بالدوري .

و كتب اسلام صادق عبر فيسبوك : بيراميدز يكتفي بهدف للاشيء في مرمى الزمالك..

"السماوي" ،بيلاعب نفسه في الشوط الاول.

وانتهت أحداث شوط المباراة الأول من مواجهة بيراميدز والزمالك بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي في أولى جولات الدوري الممتاز.

بدأ بيراميدز اللقاء بهجوم منظم ومتقن، ولكن لم يتمكن من تسجيل أي أهداف.

ووصل بيراميدز لمرمى الزمالك أكثر من مرة في الربع ساعة الأولى من المباراة هدد خلالها محمد صبحي حارس الزمالك ولكن دون أهداف.

ارتكب محمد اشرف روقة خطأ أمام منطقة جزاء الزمالك، احتسبها حكم المباراة ركلة حرة مباشرة.

تصدى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للكرة وسدد ركلة عالمية في الدقيقة 23 من عمر المباراة ليتقدم بالهدف الأول لبيراميدز على الزمالك.