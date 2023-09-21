العبور يهزم دلفي بثلاثية وديا

في إطار التجارب الودية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم إستعداداً للدوري، فاز اليوم العبور علي نظيره دلفي 3-2 فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب نادي العبور.

أقيمت المباراة بحضور:

علاء السيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة

عماد قرني عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من:

الدكتور عطيه السيد مديراً فنياً

وليد جابر مدرب عام

حسام عوض مدرب عام

ياسر عثمان معد بدني

محمد عبدربه مدرباً لحراس المرمي

محمد السيد شاهين مديراً إدارياً

خالد عبدون إدارياً

حمدي عواد إدارياً

الدكتور أحمد يوسف طبيباً

الدكتور زين إبراهيم أخصائى تأهيل

الدكتور رضا عبدالله أخصائي إصابات

الدكتور اسلام خطاب أخصائي إصابات

تيسير مبروك وعمر جمعة شمروخ ومحمد حسين أحمد مسئولو مهمات.