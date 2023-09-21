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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواقف وطرائف مروان يونس وزوجته في سبوت لايت مع شيرين سليمان

الفنان مروان يونس
الفنان مروان يونس

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد غدا الجمعة ، المذيع والفنان مروان يونس الذي يكشف العديد من المواقف الطريفه التي تعرض لها في بداياته وحتى الان كما يكشف سر عدم تقديمه لفيديوهات الساحل الشرير التي اعتاد ان يقدمها في كل صيف وكانت تحقق مشاهدات ضخمة على السوشيال ميديا ، كما يتحدث ايضا عن علاقة شقيقه التوأم في دخوله عالم السوشيال ميديا، وايضا الموقف الذي كان السر وراء دخول والدته عالم السوشيال ميديا وبعدها التمثيل، ويتحدث عن حياته الشخصية وعن كواليس تعرفه بزوجته هند حسن والطريقة الكوميدية التي اتبعها ليلفت انتباهها، كما يكشف تفاصيل فيلمه الجديد ومشاريعه الفنية في الفترة القادمة، ويتحدث عن فكرة البرنامج الجديد الذي يتمنى تقديمه، ويكشف عن سر غنائه اثناء النوم وكواليس مسلسل اتزان ورأيه في المخرج رؤوف عبدالعزيز. 

 

كما تستضيف ايضا خلال الحلقة زوجته هند حسن والتي تتحدث عن مواقف طريفه مع معجبات مروان وكييف تتعامل معهن. 


وتستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر اقامتها في الفترة من ١٣-١٠-٢٠٢٣ وحتى ٢٠ -١٠-٢٠٢٣ .

 

يذاع اسبوعيا 

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.

الإعلامية شيرين سليمان الفنان مروان يونس السوشيال ميديا المخرج رؤوف عبدالعزيز مهرجان الجونة السينمائي

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