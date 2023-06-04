مروان يونس: درست هندسة بسبب أبويا وأمي.. وبطلت أعمل فيديوهات ساخرة لهذا السبب.. وتشجيع زوجتي سبب دخولي مجال الفاشون

حل الفنان مروان يونس ضيفا في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن"، وتحدث عن دخوله مجال الإعلام والسنيما ودراسته للهندسة وسبب دخوله مجال الفاشون وسبب توقفه عن عمل الفيديوهات الساخرة.

درست هندسة بسبب أبويا وأمي

‏قال الفنان مروان يونس انه يحب الفنانة نشوى مصطفى و أنها ممثلة رائعة وممتازة وتدخل السعادة على الجماهير بأقل المجهود وأنها ممثلة جادة جدا.

وتابع مروان يونس خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن نشوى مصطفى أول من ساندوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنه لم يكن يصدق عندما تواصلت معه، متابعا انه تخرج من كلية الهندسة المعمارية ودخلها بسبب والده ووالدته وأنهم تخرجوا من نفس الكلية، ودراسته ليس لها أي علاقة بعمله حاليا.



وأضاف أن بعدما أنهى دراسته والدته حصلت له على وظيفة في مترو الأنفاق بحوالي 250 جنيها شهريا ووالده حصل له على وظيفة له في محطة تنقية المياه بالمجان ولكنه رفض وقرر العمل "جرافك ديزاينر"، حتى قام بعمل أول فيديو ساخر له في حياته وهذا كان سبب دخول مجال الإذاعة والتمثيل.



بطلت أعمل فيديوهات ساخرة



قال الفنان مروان يونس، إن الأسباب التي جعلته يتوقف عن عمل الفيديوهات الساخرة انه شخص يمل بسرعة جدا حتى وانه يغير وظيفته كل فترة بسيطة.

وتابع مروان يونس ، خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه حاليا دخل في مجال "الفاشون"، مؤكدا أنه بعد فترة شعر بملل من نوع الفيديوهات التي يقدمها.



‏وأضاف أنه بعد دخوله مجال الإعلام والفن اصبح حذر جدا لأن بعد أي فيديو ينشلا له الأخبار ويكتب فيها صرح الفنان مروان وهذا أمر جعله لا يستطيع السخرية ولا الانتقاد وجعله يراجع الكلام جيدا ويحسب كل كلمة تخرج منه وبدا يكون حذر من هذا الأمر ولذلك بدأ الاتجاه في أمور أخرى مثل أنه قرر عمل أغنية.



سبب دخولي مجال الفاشون

‏قال الفنان مروان يونس انه منذ صغره كان يحب الرسم على التيشرتات وبعدما كبر وتزوج كانت زوجته تعمل في مجال الفاشون ولديها براند وخبرة في هذا المجال.



وتابع مروان يونس ، خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن" أن عندما أخبرها انه كان يحب الرسم على التيشرتات طلبت منه أن يرسم لها على شنطة، فشعر أنه اشتاق للأمر، وبالصدفة كان يتواصل مع صديقه من فرنسا وبسبب هذه المكالمة جاءت له فكرة تصميم تيشيرت فقام بعمل التصميم ورأته زوجته وأعجبها بشكل كبير.



وأضاف أنه بدأ في عمل تصميمات أخرى مشابهة عن طريق السخرية من البراندات العالمية ولكنه لم يفكر في طباعة هذه التيشرتات وبعدما شاهدت زوجته التصميمات أعجبتها جدا وطلبت منه طباعة التيشرتات، وهي التي شجعته لدخول هذا المجال وتعتبر شريكته حاليا و أنها عبقرية في مجال الفاشون.

جريت ورا فرصة التمثيل



‏قال الفنان مروان يونس، إنه كان يبحث على أي فرصة للتمثيل واي فرصة كانت تأتي كان يجري عليها وهو الذي سعى فيها دخول هذا المجال.

وتابع مروان يونس ، خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن أي إنسان سيسعى على أي شيء سيتحقق ولكنه يجب أن يحاول ويفشل مرة وأخرى ولكن في النهاية سوف يتحقق ولا يجب أن يحبط ويجب أن يحاول كثيرا، مؤكدا أنه عندما بدأ في التمثيل لم يكن لديه الأدوات الكافية ولم يكن جاهز ولكنه سعى الى الامر من اجل التجربة.

وأضاف أنه حتى يطور من نفسه بدأ في الحصول على ورش تمثيلية لتطوير ذاته وبدأ في مشاهدة كمية أفلام كبيرة جدا وبدأ في القراءة كثيرا وأخذ الموضوع بجدية، مؤكدا أنه عرض عليه في البداية دور بطولة لكنه رفض لأنه كان غير جاهز وفضل الحصول على أدوار صغيرة حتى يطور من نفسه وبالفعل بدأ في الحصول على أدوار صغيرة لفترة حتى بدأ يتطور ثم جاء له دور في مسلسل دوبامين وهذا كان دور مختلف تماما عن شخصيته.