مروان يونس : جريت ورا فرصة التمثيل .. ودوري في دوبامين مختلف

‏قال الفنان مروان يونس، إنه كان يبحث على أي فرصة للتمثيل واي فرصة كانت تأتي كان يجري عليها وهو الذي سعى فيها دخول هذا المجال.

وتابع مروان يونس ، خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن أي إنسان سيسعى على أي شيء سيتحقق ولكنه يجب أن يحاول ويفشل مرة وأخرى ولكن في النهاية سوف يتحقق ولا يجب أن يحبط ويجب أن يحاول كثيرا، مؤكدا أنه عندما بدأ في التمثيل لم يكن لديه الأدوات الكافية ولم يكن جاهز ولكنه سعى الى الامر من اجل التجربة.

مسلسل دوبامين

وأضاف أنه حتى يطور من نفسه بدأ في الحصول على ورش تمثيلية لتطوير ذاته وبدأ في مشاهدة كمية أفلام كبيرة جدا وبدأ في القراءة كثيرا وأخذ الموضوع بجدية، مؤكدا أنه عرض عليه في البداية دور بطولة لكنه رفض لأنه كان غير جاهز وفضل الحصول على أدوار صغيرة حتى يطور من نفسه وبالفعل بدأ في الحصول على أدوار صغيرة لفترة حتى بدأ يتطور ثم جاء له دور في مسلسل دوبامين وهذا كان دور مختلف تماما عن شخصيته.