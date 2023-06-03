مروان يونس : تشجيع زوجتي سبب دخولي مجال الفاشون

‏قال الفنان مروان يونس انه منذ صغره كان يحب الرسم على التيشرتات وبعدما كبر وتزوج كانت زوجته تعمل في مجال الفاشون ولديها براند وخبرة في هذا المجال.

وتابع مروان يونس ، خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن" أن عندما أخبرها انه كان يحب الرسم على التيشرتات طلبت منه أن يرسم لها على شنطة، فشعر أنه اشتاق للأمر، وبالصدفة كان يتواصل مع صديقه من فرنسا وبسبب هذه المكالمة جاءت له فكرة تصميم تيشيرت فقام بعمل التصميم ورأته زوجته وأعجبها بشكل كبير.

تصميمه للتيشرتات

وأضاف أنه بدأ في عمل تصميمات أخرى مشابهة عن طريق السخرية من البراندات العالمية ولكنه لم يفكر في طباعة هذه التيشرتات وبعدما شاهدت زوجته التصميمات أعجبتها جدا وطلبت منه طباعة التيشرتات، وهي التي شجعته لدخول هذا المجال وتعتبر شريكته حاليا و أنها عبقرية في مجال الفاشون.