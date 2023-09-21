المغرب يطرد صحفيين فرنسيين وسط توتر بين الرباط وباريس

قال المراسل الصحفي كوينتين مولر والمصورة الصحفية المستقلة تيريز دي كامبو، التي تعمل في مجلة ماريان الأسبوعية، يوم الأربعاء، إن 10 ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية اقتادوهم بالقوة من فندق بالدار البيضاء وتم وضعهم على متن أول رحلة طيران إلى باريس.

قال الصحفيين، إن عمليات الطرد كانت ذات دوافع سياسية ردًا على التقارير الانتقادية. ونفى المغرب التهمة وقال إن ترحيلهم كان لأسباب إجرائية وليس سياسية. لكن نشطاء إعلاميين صنفوه على أنه آخر الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية ضد الصحفيين.

وفي منشور على موقعأكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، ربط مولر طردهم بمخاوف أوسع بشأن الانتقام من الصحفيين في المغرب.

واجه المغرب بعض الإدانات الدولية في السنوات الأخيرة بسبب ما يعتبره الكثيرون جهودا لانتهاك الحريات الصحفية. يوجد في السجن ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين مغاربة كتبوا تقارير انتقادية عن الإجراءات الحكومية، وأُدينوا بجرائم لا علاقة لها بالصحافة.

أدانت لجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود عمليات الطرد، ووصفتها الأخيرة بأنها "هجوم وحشي وغير مقبول على حرية الصحافة".

قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، إن عمليات الطرد كانت مسألة إجراءية وليست سياسية. وقال إن أياً من الصحفيين لم يطلب الاعتماد، وهو ما يتطلبه الصحفيون بموجب القانون المغربي.

وقال بايتاس إن مولر ودي كامبو دخلا البلاد كسائحين. وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي بالرباط يوم الخميس لم يطلبوا الاعتماد ولم يعلنوا عن نيتهم ممارسة الأنشطة الصحفية.

وأضاف: إن وطننا يتمسك بقوة بقيم الحرية والشفافية، ويلتزم بتمكين كافة الصحفيين من أداء واجباتهم بحرية مطلقة.

تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة بين المغرب وفرنسا، حيث استدعت الرباط سفير المملكة لدى فرنسا مطلع العام، دون إرسال بديل.

بعد الزلزال، لم تكن فرنسا من بين الدول الأربع التي اختارها المغرب للمساعدة في البحث والإنقاذ، وهي خطوة حظيت بالتدقيق في وسائل الإعلام الفرنسية والدولية. وناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وضع حد للخلافات التي "تقسم وتعقد" الأمور في "مثل هذه اللحظة المأساوية".