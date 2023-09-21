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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يعلن خبرا سارا للجماهير

صدى البلد

اعلن ماهر  همام نجم الاهلي السابق عن خبر سار لجماهير الاهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام : 🔴| خبر سار لجمهور الأهلي العظيم ... مجموعه قنوات أبو ظبي تحصل علي حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي مجاناً ،بجانب حصولها علي بث مباريات كأس العالم للأنديه 📺

ونفى الإعلامي أحمد شوبير، الأنباء المتداولة حول انسحاب الأهلي في نسخته الأولى التي تنطلق في 20 أكتوبر المقبل، بعد أن تزايد الأخبار عن تفكير المارد الأحمر في الانسحاب من البطولة.

 

وأضاف أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج"مع شوبير" المذاع عبر قناة "أون سبورت": «الأهلي لن ينسحب من بطولة الدوري الأفريقي التي تنطلق في أكتوبر المقبل، وسيشارك في البطولة في نسختها الأولى، وكل ما يتردد في هذا الأمر غير صحيح».

 

وأكد أن الأهلي يسعى للظهور بشكل جيد في الدوري الأفريقي والمنافسة على اللقب كعادته في أي بطولة يشارك بها.

 

وأجريت قرعة الدوري الأفريقي خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، في افتتاح النسخة الأولى منالبطولة، يوم 20 أكتوبر بدار السلام، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر.

 

وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة أمس الاول الثلاثاء، في افتتاح مشواره بالدوري الممتاز.

 

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