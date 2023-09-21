أهلي 2007 يفوز على المنيا بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه المنيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

افتتح حازم عاشور التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة، وأضاف محمد عبد الفتاح «تاحا» الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة ٨١، وأنهى مصطفى بهجت الثلاثية في الدقيقة ٨٦، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - صفر.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين محمد.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عيد - محمد عاطف.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - حازم عاشور - أحمد الشيخ - ياسين عاطف.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك مصطفى بهجت بدلًا من حازم عاشور، ومحمد أشرف بدلًا من ياسين عاطف، ويوسف كامل بدلًا من الشيخ، وعصام أحمد بدلًا من محمد عاطف.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٩ نقاط من الفوز في ٣ مباريات على التوالي، بعدما فاز على فاركو ٢ - ١، وعلى الداخلية ٥ - صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، مسجلًا ١٠ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.