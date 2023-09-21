فرمان من أسوريو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة عقب مواجهة بيراميدز اليوم الخميس .

وأبلغ الجهاز الفني لاعبيه بالتدريب غدًا بمقر القلعة البيضاء دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المُقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إن فريقه واجه منافس قوي جدا في لقاء بيراميدز اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، خاصة وأن المنافس صرف كثيرا على الصفقات على عكس فريقه الذي لم يضم أي صفقة بسبب أزمة القيد.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" دفعت بعناصر شابة في بداية اللقاء مثل سيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو، والمستويات كانت متقاربة والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك من لعب مفتوح ولكنه سجل هدف من ركلة ثابته.

وتابع: "أجرينا تعديلات في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين من لعب مفتوح،في مباراة أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية أهدر إبراهيما نداي أربعة فرص للتسجيل في اللقاء، ولكنه نجح من التسجيل في لقاء اليوم".

وقال أوسوريو: "لعبنا حوالي ربع ساعة بعشرة لاعبين ولم تكن هناك فرصة خطيرة لبيراميدز على مرمى الزمالك، وأرى أن النتيجة عادلة بالنسبة للفريقين".

وشدد على أن الجهاز الفني سيواصل عمله والفريق سيتحسن، ونركز على تحقيق الفوز عندما نقال بيراميدز مجددا في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه قال في حواره مع صحيفة "ماركا" إن لاعبي مصر أفضل من الناحية البدنية، وكل ما قاله هو أن هناك عادات خاطئة وبعض اللاعبين يسهرون ويشربون شيشة وهذا واقع وعادات وتقاليد، ولكنه لم يخطئ في حق اللاعب المصري.

وأضاف المدير الفني أن الزمالك من الفرق القليلة التي يكون تدريبها في الثامنة صباحا، والفريق يتدرب جيدا واللاعبون يأكلون بصورة جيدة ويخضعون للاستشفاء.

وتابع: "لم أتحدث عن أي أمر له علاقة بالدين، وأحترم كل الأديان، وفي أي مكان في العالم يجب أن ينام اللاعب مبكرا ويستقظ مبكرا".

وفيما يخص استبعاد التونسي سيف الجزيري من المباراة أكد أنه قرار فني، وشدد على أن الجزيري يطالب بحقه عندما طلب صرف مستحقاته، وشدد على أنه لا يريد أي لاعب يشارك إلا عندما تنتهي أزماته".

وتابع: "عندما توليت المسؤولية طلبت من كل لاعب أن يكتب المراكز التي يحب اللعب فيها، وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي والجزيري شاركوا في معظم المباريات، وحمزة المثلوثي أفضل مدافع في الدوري المصري، كما أن إبراهيما نداي تحسن وأصبح من أفضل اللاعبين في مركزه، كما أن ناصر منسي هو الحاضر لفريق الزمالك ويجد منافسة من سامسون وعلي ياسر الذي يعد مستقبل الفريق".

وتعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصل كل فريق على أول نقطة له في المسابقة.