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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين عام حماة الوطن يدعو أهالي الإسكندرية لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة جديدة

مؤتمر حزب حماة الوطن
مؤتمر حزب حماة الوطن بالإسكندرية

قال النائب اللواء طارق نصير ، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس  النواب: “أسعد بأن أكون بينكم اليوم ممثلا عن حزب حماة الوطن حزب كل المصريين وكلي سعادة وأنا أشاهد هذا الجمع الغفير الذي وإن دل فإنما يدل على وعى أبناء الإسكندرية وحرصهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة حفاظا على أمن واستقرار مصر”.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي عقدته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة  بالإسكندرية لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد علي أنه لم يكن قرار حزب حماه الوطن بعدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة إلا إيمانا من الحزب على ما قامت به القيادة السياسية اتجاه الوطن فعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم استطاع القضاء على من يحاولون تمزيق الوطن وتقسيمه إلى دويلات.

وأوضح انه انطلاقا من يد تبني ويد تحمل السلاح دخل في معركة لا تقل ضراوة عن معركة مكافحة الإرهاب وهي معركة التنمية فتم إنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاجتماعية بمعدلات تسابق الزمن من أجل أن تتبوء مصرنا العزيزة الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأشار الي أن الرئيس السيسي لم ينسي المواطن محدودي الدخل فأنشا مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهه الآثار السلبية في الأزمات الاقتصادية وتم ضخ عدة مليارات من الجنيهات وأصبح يستفيد منها الملايين من المواطنين.

وطالب نصير باسمه وباسم كل أعضاء حزب حماه الوطن لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة حفاظا على ما حققته مصر من تنمية على كافة الأصعدة ودعما للأمن والأمان والاستقرار الذي نعيشه الان ، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء.

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