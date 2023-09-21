محافظة الإسكندرية تستعد لإقامة البطولة العربية بكمال الأجسام

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد الإتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، وذلك لمناقشة استعدادات إقامة البطولة العربية المقرر إقامتها في الإسكندرية خلال الفترة من 17 وحتى 20 نوفمبر 2023.

وخلال اللقاء، صرح محافظ الإسكندرية أن المحافظة جاهزة تماما لاستقبال وفود الدول العربية الشقيقه و لن تدخر جهدا فى سبيل اسعاد كافة ضيوفها، مشيراً إلى أنه سوف يقوم بتكريم الدكتور رافائيل سانتونجا تكريما رسميا على هامش البطوله فى نوفمبر المقبل وفى مقر محافظة الإسكندرية.

وعلى جانب آخر وفور علمه بوفاة البطل والنجم الراحل حسين الله جابو قرر ارسال برقيه عزاء لاسرة المرحوم حسين الله جابو، داعيًا المولى _عز وجل_ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وقدم الشريف؛ الشكر إلى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة الهامة على أرض محافظة الإسكندرية، مؤكدا على أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه، قدم الدكتور عادل فهيم؛ الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، معرباً عن سعادته باستضافة مصر البطولة العربية لكمال الأجسام في أعرق المدن المصرية «الإسكندرية» وبرعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور صالح حسن صالح عضو مجلس إداره الإتحاد المصرى، والمهندس سامى بشير المدير التنفيذي للاتحاد والمشرف العام على البطولة، والكابتن أحمد أبو جنه بطل العالم والحكم الدولى والراعي الرسمى لنسخه العام الماضى للبطولة العربية، ومحمد جوهر نائب رئيس منطقة الإسكندرية لكمال الأجسام.