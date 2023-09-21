البرهان يطالب الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية



أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ان استهداف المواطنين السودانيين على يد التمرد يؤكد أنها حرب ضد الدولة .

جاء ذلك في كلمة البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال البرهان: الحرب في السودان ليست مجرد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة فالتمرد استعان بجماعات إرهابية وتدخلات إقليمية واضحة

وأضاف البرهان: الحرب في السودان شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة الحرب في السودان ليست مجرد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة .

كما طالب البرهان الأمم المتحدة بتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية؛ مشيرا الي ان قوات التمرد ارتكبت جرائم حرب في الخرطوم ودارفور

وتابع البرهان: قوات التمرد أطلقت سراح مساجين مطلوبين للمحاكم الدولية، مضيفا "كل المبادرات اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية ومازلنا نمد أيادينا من أجل السلام ووقف الحرب.

وأردف البرهان: تجاوبنا بشكل إيجابي مع كل المبادرات لإنهاء الحرب لولا تعنت المتمردين فقد أطلقت قوات التمرد سراح مساجين مطلوبين للمحاكم الدولية.

وختم البرهان: التمرد حاول طمس هوية الشعب السوداني واعتدى على الآثار والمتاحف والمحاكم.