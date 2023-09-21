البرهان يتعهد بهذا الأمر أمام الأمم المتحدة.. ماذا قال؟

أكد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان علي التزام القوات المسلحة بالخروج من العمل السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية.

كما ناشد البرهان في تصريحات له، المنظمات الدولية الوفاء بتعهداتها لسد فجوة نقص المساعدات الإنسانية.

فيما دعا البرهان الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا إلى الانضمام لعملية السلام.

وأعلن البرهان سعيه إلى عقد انتخابات عامة يختار خلالها السودانيون من يحكمهم.

وأضاف البرهان: نطالب وكالات الإغاثة بالاستمرار في تقديم المساعدة للمحتاجين واللاجئين.

وأتم البرهان: أدعو المنظمات الإقليمية إلى التحرر من الوصاية والعمل لمصالح القارة الأفريقية.