خبير مياه : مشروع ربط نهري النيل والكونغو قابل للتنفيذ

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو هو مشروع قابل للتنفيذ، وأشار إلى أن جميع الدول المشاركة في المشروع ستستفيد منه بشكل كبير.

وأوضح نور الدين خلال مقابلة في برنامج "المصري أفندي" على قناة "المحور"، أن نهر الكونغو ليس له دورة مياه طبيعية، ويتدفق حوالي 1284 مليار متر مكعب من المياه إلى المحيط الأطلسي.

وأشار إلى أن رئيس الكونغو السابق اقترح فكرة توصيل نهر الكونغو بنهر النيل بهدف الحصول على حوالي 100 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف أن المشروع قابل للتنفيذ بالفعل، وأن دولًا كبيرة مثل روسيا والصين قد تقدمت بعروض لتنفيذه، مشيرا إلى أهمية مباحثات مع الكونغو لتحقيق هذا المشروع. وأوضح أنه لن يؤثر على أي دولة لأن مصر لن تأخذ مياهًا من حصة أي دولة أخرى.

وأخيرًا، أشار إلى أن مصر قامت ببناء السد العالي على النيل وأثبتت أنه لن يكون له تأثير سلبي على الدول الأخرى، وأنها تمنع هدر حوالي 22 مليار متر مكعب من المياه في البحر المتوسط.