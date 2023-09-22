عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيخ نواف الصباح: حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية

أرشيفية
أرشيفية

أكد ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح، اليوم الجمعة، أن حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية، مشددًا على أنه لا حقوق لأي طرف فيه.

وقال الشيخ الصبح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "حقل الدرة المشترك هو ملكية مشتركة بين السعودية والكويت ولا حقوق لأي طرف آخر فيه".

وأضاف: "بلادنا ستعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين"، لافتًا إلى أن الكويت تؤكد "ضرورة اتخاذ العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الخاص باتفاقية الملاحة في خور عبد الله بما يحفظ علاقات حسن الجوار".

وأردف خلال كلمته قائلاً: " تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين الدولتين، ونحتفظ بحقنا الكامل باتخاذ أي إجراءات وفق القوانين الدولية".

وقال: "بلادي حرصت على مساعدة العراق على النهوض بنفسه وإعادته لوضعه الإقليمي والدولي وتحقيق تطلعات شعبه".

رئيس الوزراء الكويتي الكويت السعودية أحمد نواف الأحمد الصباح حقل الدرة السعودية والكويت العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

المحكمة العليا في العراق تقضي ببطلان دستورية اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت

نداء مهم من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت.. ما الأمر؟

ترشيحاتنا

لهذا السبب|«السكك الحديدية» تكشف موعد إيقاف تشغيل قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس

وزير الخارجية السعودي: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

عقوبة مالية للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية..اعرف قدرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تنشر صورًا بنفس فستان هيفاء وهبي وتثير الجدل على الفيسبوك|شاهد

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ