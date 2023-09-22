الشيخ نواف الصباح: حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية

أكد ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح، اليوم الجمعة، أن حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية، مشددًا على أنه لا حقوق لأي طرف فيه.

وقال الشيخ الصبح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "حقل الدرة المشترك هو ملكية مشتركة بين السعودية والكويت ولا حقوق لأي طرف آخر فيه".

وأضاف: "بلادنا ستعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين"، لافتًا إلى أن الكويت تؤكد "ضرورة اتخاذ العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الخاص باتفاقية الملاحة في خور عبد الله بما يحفظ علاقات حسن الجوار".

وأردف خلال كلمته قائلاً: " تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين الدولتين، ونحتفظ بحقنا الكامل باتخاذ أي إجراءات وفق القوانين الدولية".

وقال: "بلادي حرصت على مساعدة العراق على النهوض بنفسه وإعادته لوضعه الإقليمي والدولي وتحقيق تطلعات شعبه".