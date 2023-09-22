صحف الكويت .. البرهان يحذر من التدخلات الإقليمية في السودان وعباس يطالب بمؤتمر دولي لـ"إنقاذ حل الدولتين"

بايدن يعلن أن أولى دبابات "أبرامز" ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل"

البرهان يجدد تعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية ويحذر من تمدد الصراع إلى خارج السودان

الرئيس الفلسطيني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام "لإبقاء حل الدولتين ممكناً"

أردوغان: لا أتفق مع النهج السلبي للآخرين تجاه الرئيس بوتين

العليمي: المرجعيات الثلاث ضمان لتأسيس سلام مستدام في اليمن

سيول ليبيا.. انتشال 245 جثة من البحر في يوم واحد بمدينة درنة

بايدن يعلن حزمة أسلحة جديدة لكييف خلال استقبال زيلينسكي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.



على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أكد التزامه التعهدات السابقة بتسليم الجيش الحكم إلى حكومة مدنية، مشيراً إلى مرحلة انتقالية "قصيرة" تعقبها انتخابات عامة قائلاً في خطاب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة "ما زلنا عند تعهداتنا السابقة بنقل السلطة إلى الشعب السوداني بتوافق عريض وتراضٍ وطني تخرج بموجبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي ويكون تداول السلطة بالطرق الشرعية والسلمية المتمثلة في الانتخابات".

وأشار البرهان إلى "مرحلة انتقالية قصيرة تدار فيها الدولة بحكومة مدنية من المستقلين يتم خلالها معالجة الأوضاع الراهنة، الأمنية والإنسانية والاقتصادية وإعادة الإعمار، تعقبها انتخابات عامة يختار من خلالها السودانيون من يحكمهم".

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كلمته في الأمم المتحدة، والتي قال فيها "واهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه الوطنية المشروعة". وأضاف "أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ أمامنا سوى الطلب إليكم عقد مؤتمر دولي للسلام، تُشارك فيه جميع الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل عام".

واعتبر ان هذا المؤتمر "قد يكون الفُرصةَ الأخيرةَ لإبقاء حل الدولتين مُمكناً، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع.

وذكرت "الراي" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قال في الأمم المتحدة إن الجهود الأخيرة التي تقودها السعودية وعُمان، جددت الآمال في رضوخ الميليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة احترام "المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والاحتكام للشرعية الدولية، لتأسيس سلام مستدام في اليمن، وفق ما جاء في المبادرة السعودية".

وأشارت "الأنباء" إلى أن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا أعلن انتشال 245 جثة من مختلف المناطق البحرية بمدينة درنة، الخميس، حيث قال إن "فريق البحث والانتشال البحري التابع للمركز قام بعملية الانتشال بالتعاون مع خفر السواحل في بنغازي، وفرقة الضفادع البشرية، وفرق الإنقاذ والغطس المساعدة من دول عدّة، مشيرًا إلى إصابة أحد أفراد طاقم المركز وجرى علاجه في مستشفى الوحدة.

دوليًا، ذكرت "القبس" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه لا يتفق مع النهج السلبي الذي يُظهره زعماء آخرون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاهل روسيا، وكرر أنه يأمل في التوصل إلى حل لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

وقالت "الراي" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض،الخميس، معلنًا دعمًا عسكريًا جديداً لكييف بقيمة 325 مليون دولار، فيما التقى زيلينسكي مع مسؤولين ومشرعين أميركيين في ثاني زيارة إلى واشنطن منذ بدء الغزو الروسي، والتي وُصفت بـ"الهادئة" مقارنة مع الزيارة الأولى.

وقالت "الأنباء" إن بايدن، أعلن أولى دبابات "أبرامز ام1" الأمريكية ستصل إلى أوكرانيا في "الأسبوع المقبل" لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية، في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة، مضيفًا: "لا بديل لإقرار الكونجرس المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، وذلك بعدما هدّد مشرّعون جمهوريون بعرقلة إقرار الحزمة الجديدة.

