مستشار الأمن القومي الأمريكي: ليس لدي ما أعلنه حول زيارة الرئيس بايدن للهند

رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أمس /الخميس/، الإعلان عن شىء بشأن ما تردد عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للهند خلال شهر يناير المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي -في مؤتمر صحفي اليوم- إنه ليس لديه أي شىء يعلنه فيما يتعلق بزيارة الرئيس جو بايدن للهند خلال شهر يناير المقبل أو أي وقت آخر.

وأضاف سوليفان قائلا: "إنني لن أتحدث عن مسائل تتعلق بشئون الاستخبارات أو تنفيذ القانون من هذه المنصة، ومثلما ذكرت من قبل فإننا نواصل إجراء الاتصالات والمشاورات مع الحكومة الكندية، وسنظل نمضي قدما في ذلك، ولكن ليس لدي شىء أعلنه اليوم بشأن سفر الرئيس بايدن إلى الهند خلال شهر يناير أو أي وقت آخر".

جاءت تعليقات سوليفان في رده على سؤال بشأن زيارة بايدن للهند خلال شهر يناير، وذلك وسط الخلاف الدبلوماسي الراهن بين الهند وكندا وتدهور علاقاتهما بعد اتهام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للحكومة الهندية بأنها وراء حادث قتل هارديب سينج نيجار.

وجدير بالذكر أن السفير الأمريكي لدى الهند إيريك جارسيتي، كان قد صرح أمس /الأربعاء/ بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا الرئيس بايدن لحضور احتفالات الهند بيوم الجمهورية خلال العام القادم كضيف رئيسي.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن رئيس الوزراء الهندي وجه هذه الدعوة لبايدن خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها مؤخرا في الهند.

