نشرة المرأة والصحة| نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة.. هذه هي الإسعافات الأولية لمعالجة الحروق

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أيام قليلة ونستقبل عام دراسي جديد، ويبدأ الأطفال في الذهاب الي المدرسة والاختلاط مع عشرات من أقرانهم في الفصل.

في هذا السياق، أكد الدكتور أيمن سالم استشاري أمراض الصدر ورئيس قسم الصدر بقصر عيني سابقا، أنه يحب الاستعداد قبل دخول المدارس وذلك بأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك لعل اهمها تطعيم الإنفلونزا الموسمية فهو هام من أجل تقليل الأعراض عند الإصابة بالانفلونزا وسرعة مقاومة الجسم لها، كنوع من الوقاية.

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بـ فيسبوك منشورا عن الدواء المعالج الأعراض بشكل فوري.​

تعد الحموضة من أكثر المشكلات الشائعة في العالم ولكن تختلف حدتها من شخص لآخر.

ويلعب الغذاء دورًا كبيرًا في الإصابة بالحموضة والعلاج منها بل ونفس الأمر ينطبق على مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، لذا من المهم اختياره بعناية شديدة.

نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها الرسمية منشورًا جديدًا عن التعامل مع الشخص المُصاب بحروق لازم يكون بحذر ونستخدم الإسعافات الأولية للتعامل مع كل أنواع الحروق في أسرع وقت للحد من الضرر.