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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة في مساجد الأوقاف.. حال النبي مع أصحابه

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 22 سبتمبر، عن "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه".

 

بدوره، ينقل التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر خطبة الجمعة، من رحاب مسجد الأربعين  بقرية ميت غراب، بمحافظة الدقهلية.

 

وتبدأ شعائر أول جمعة من شهر ربيع الأول، بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبدالله محمد عزب، وخطيبًا الشيخ أحمد شرف الدين من علماء وزارة الأوقاف وذلك تحت عنوان: "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه".

افتتاحات المساجد

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم افتتاح 8 مساجد في أول جمعة من ربيع الأول، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 183 مسجدًا منها 132 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و51 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة
مديرية أوقاف أسيوط
2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط
3. عوني – خارفة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق
مديرية أوقاف الدقهلية
5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد
مديرية أوقاف الدقهلية 
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الفتح – الواحات البحرية

الأوقاف موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة النبي التلفزيون

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