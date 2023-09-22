سعر البصل هينزل.. شعبة الخضروات تعلن مفاجأة

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن وزارة الزراعة اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل لمدة ثلاث أشهر، موضحًا أن هذا القرار سينتج عنه انخفاض في الأسعار بالأسواق.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن سعر أي سلعة مرتبط بالعرض و الطلب، وأنه في حالة وفرة السلع في الأسواق ستنخفض الأسعار.

ولفت إلي أن اليوم هناك انخفاضات في سعر البصل و الطماطم، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات أكثر من التي وصلت لها الآن.

وكشف أن السبب في قلة المحاصيل يرجع لـ التغيرات المناخية، موضحًا أن وزارة الزراعة تعمل خلال هذه الفترة على وفرة المحاصيل، وأن تتماشي مع التغيرات المناخية.

وأوضح أنه خلال شهرين سيكون هناك إنتاج جديد من البصل، وبعد ذلك ستعود عملية التصدير، وينخفض السعر، أكثر وأكثر، وسيكون هناك وفرة في المنتج بالأسواق.