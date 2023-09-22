عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر البصل هينزل.. شعبة الخضروات تعلن مفاجأة

البصل
البصل

 أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن وزارة الزراعة اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل لمدة ثلاث أشهر، موضحًا أن هذا القرار سينتج عنه انخفاض في الأسعار بالأسواق.

txt

بقرار الحكومة.. خفض أسعار البصل والطماطم والسكر في الأسواق

txt

مضاعفة التصدير.. الغرفة التجارية : هذا سر ارتفاع أسعار البصل

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن سعر أي سلعة مرتبط بالعرض و الطلب، وأنه في حالة وفرة السلع في الأسواق ستنخفض الأسعار.

ولفت إلي أن اليوم هناك انخفاضات في سعر البصل و الطماطم، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات أكثر من التي وصلت لها الآن.

وكشف أن السبب في قلة المحاصيل يرجع لـ التغيرات المناخية، موضحًا أن وزارة الزراعة تعمل خلال هذه الفترة على وفرة المحاصيل، وأن تتماشي مع التغيرات المناخية.

وأوضح أنه خلال شهرين سيكون هناك إنتاج جديد من البصل، وبعد ذلك ستعود عملية التصدير، وينخفض السعر، أكثر وأكثر، وسيكون هناك وفرة في المنتج بالأسواق.

 

الزراعة وزارة الزراعة البصل الأسعار الفاكهه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة ؟ .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صدارة أهلاوية.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

ظاهرتان جويتان|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أول اجتماع رسمي..توجيه سريع من زعيم كوريا الشمالية فور عودته من روسيا

سعر البصل هينزل.. شعبة الخضروات تعلن مفاجأة

منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

موضوع خطبة الجمعة في مساجد الأوقاف.. حال النبي مع أصحابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

تان وفستان لافت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة.. هذه هي الإسعافات الأولية لمعالجة الحروق

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ