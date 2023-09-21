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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة في أسعار البصل بعد قرار الحكومة الأخير| فيديو

البصل
البصل

أكد أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار أي سلعة مرتبطة بالعرض والطلب، سواء كانت هذه السلع طعاما أو أي سلعة يستخدمها الشخص.

 

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بعد وقف تصديره.. تعرف على أسباب ارتفاع أسعار البصل الفترة الماضية

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هل ينخفض سعر البصل بعد وقف تصديره؟.. متحدث "الزراعة" يجيب


وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن السبب في رفع أسعار البصل، هو قيام بعض التجار بـ تخزين كميات كبيرة من البصل، ونتج عن ذلك ارتفاع في أسعار البصل.

وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وأن هذا الأمر سينتج عنه انخفاض في الأسعار، وأن الفترة المقبلة سينتج عنها انخفاض في أسعار الطماطم أيضًا.

وكشف أن التصدير هو تصدير الفائض، ولا يمكن تصدير احتياجات المواطنين، وأن تصدير المحاصيل الزراعية من الأشياء التي توفر عملة لـ السوق.

وأوضح أن سعر البصل في العام الماضي كان منخفضا بسبب زراعة مساحات كبيرة من البصل، وأن سعره كان 70 قرشا، و3 جنيهات في السوق، ولكن هذا العام قلت مساحة الأراضي المنزرعة بصلا، وارتفع سعر البصل.

وأشار إلى أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها إلى أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلية، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.

وتابع: "الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره".

وأوضح أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقف تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.

وكشف أن هذا القرار سينتج عنه انخفاض في أسعار البصل، وأن أي سلعة سينتح بها ارتفاع سيتم منع تصديرها لتوفير احتياجات المواطنين.

وزارة الزراعة الزراعة المتحدث باسم وزارة الزراعة البصل

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