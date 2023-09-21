بعد وقف تصديره.. تعرف على أسباب ارتفاع أسعار البصل الفترة الماضية

أوضح النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أسبابارتفاع أسعار البصل والخضروات خلال الفترة الحالية.

سبب ارتفاع أسعار البصل

وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن سبب أرتفاع أسعار البصل والخضراوات فى مصر يرجع لعدة عوامل، أبرزها الجوية التى يتأثر بها المحصول، فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل أخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية، حيث إن البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.

وأضاف وكيل زراعة النواب أن التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة لدعم الخضراوات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها، وذلك يكفل للدولة أموالا كثيرة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “لوك أويل أوفر سيز إيجيبت ليمتد”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.