اعتماد نتائج شركات أسيوط والقاهرة وبتروجاس والنصر للبترول عن العام المالى 2023/2022

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023 .

وضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.



وأكد الملا على أهمية ما نفذه برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 من مشروعات زادت من كفاءة المناطق الجغرافية البترولية وقدرتها على تلبية الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية لخدمة أهالينا فى كافة المحافظات ، وأن التحديات الحالية أظهرت مدى نجاح الرؤية الاستباقية اقتصادياً فى الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وزيادة الطاقات التكريرية القائمة وإضافة طاقات جديدة فى كافة مصافى التكرير وكذلك التحول الرقمى فى إدارة المصافى من خلال برنامج إدارة متكامل يربطها بالهيئة مما يعظم اقتصاديات الزيت الخام والمنتجات البترولية سواء المنتج محلياً أو ما يتم استيراده وذلك بالإضافة إلى برنامج ERP لإدارة أصول قطاع البترول الجارى العمل على الإسراع بالانتهاء منه .



وأكد الملا أن ما شهدته كيانات القطاع العام البترولية من تطوير غير مسبوق ساهم فى زيادة إنتاجها ورؤوس أموالها وإقامتها مشروعات كبرى للإنتاج والتوافق البيئى وتأمين الأفراد والمنشآت وضبط منظومة العمل وجاهزيتها للتكامل مع المشروعات الجديدة التى يتم إضافتها وهو ما تحقق فيما يخص مصفاة القاهرة لتكرير البترول لتكون جاهزة للتكامل مع مصفاة المصرية للتكرير أحدث إضافات منطقة مسطرد البترولية ، وهو ما يتم العمل عليه فى تطوير مصفاة أسيوط لتكرير البترول للتكامل مع مشروع السولار الجديد بأنوبك .



وأكد الملا على استمرار العمل فى تطوير منظومة البوتاجاز فى مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة، لافتاً إلى أن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية انعكس على انخفاض متوسط الاستهلاك السنوى العام للبوتاجاز رغم الزيادة السكانية ، حيث تم خفض كميات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز خلال العام المالى الماضى بحوالى 9ر2 % عن العام المالى السابق له.



تطوير المنطقة البترولية بأسيوط لخدمة أهالينا بالصعيد

وخلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة أسيوط لتكرير البترول ، أكد الملا أهمية التطور الذى شهدته المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط فى إحداث نقلة نوعية بالمنطقة لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة فى الوفاء باحتياجات أهالينا ومشروعات التنمية والنمو فى صعيد مصر ضمن منظومة الدولة لتطويره، لافتاً إلى أن مجمع إنتاج البنزين الذى افتتحه الرئيس السيسى ومجمع أنوبك للسولار الجارى تنفيذه يوضح ما تحظى به المنطقة من اهتمام ، كما أشار إلى التقدم الذى تحقق فى تطبيق البرنامج الرقمى المتكامل لإدارة مصافى التكرير بمصفاة أسيوط ، والدور المهم الذى تقوم به شركة أسيوط فى التنمية المجتمعية .

واستعرض الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أهم نتائج أعمالها خلال العام المالى 2022/2023 موضحاً نجاح مصفاة التكرير هناك فى تحويل حوالى 3ر3 مليون طن خام لمنتجات بترولية للسوق المحلى بلغت قيمتها 3 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها أكثر من 7ر1 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء فى تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة موضحاً أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين فإن هناك عدد كبير من المشروعات الجارى تنفيذها التى تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها من أهمها مشروعى مجمع التقطير الجوى بطاقة 5 مليون طن خام ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها بتكلفة إجمالية تزيد عن 6 مليار جنيه ، فضلاً عن مشروعات لتطوير أداء وحدتى التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية وإنشاء 5 مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعاً، ومشروع التحول الرقمى من خلال تطبيق نظام إدارة الأصول ERP ومشروعات ترشيد الطاقة ومشروعات التنمية المجتمعية.

مشروعات مستمرة لتدعيم وتحديث مصفاتى القاهرة والنصر للبترول

وخلال جمعيتى اعتماد نتائج أعمال شركتى القاهرة والنصر للبترول أوضح الوزير ما شهدته المنطقتين البتروليتين بمسطرد والسويس من مشروعات زيادة القدرات الإنتاجية والتوافق البيئى والتنمية المجتمعية ، لافتاً إلى انعكاس ذلك الواضح على نتائج الأعمال عاماً بعد الآخر .

واستعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام حيث أشار إلى أن كمية الزيت الخام التى تم تكريرها بلغت نحو 4ر8 مليون طن بمصفاتى الشركة بمسطرد وطنطا لتساهم فى توفير كميات من المنتجات البترولية بلغت نحو114 ألف طن بوتاجاز و552 ألف طن نافتا وحوالى 9ر2 مليون طن بنزين بأنواعه (80 و92 أوكتين) و60 ألف طن كيروسين و460 ألف طن وقود طائرات ومليون و407 ألف طن سولار علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات ، مشيراً إلى أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تبلغ حوالى 3ر1 مليار جنيه ومن أهم المشروعات التى تم تنفيذها وتشغيلها خلال العام مشروع استرجاع غازات الشعلة بهدف تقليل انبعاثات الغازات المصاحبة وإعادة استخدام غازات الشعلة كوقود وإنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء 12 صهريجاً للخام والمنتجات البترولية ومشروعات أبراج التبريد وتركيب أجهزة القياس الآلى، كما أشار إلى تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلى للمعدات والأجهزة وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير خلال العام.

وأوضح المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول أنها تسهم فى توفير جانب مهم من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وأنها قامت بتكرير حوالى 4ر2 مليون طن خام ، وأوضح أن خطتها الاستثمارية خلال العام شملت ضخ حوالى 5ر1 مليار جنيه استثمارات جديدة فى عدد من المشروعات الجديدة التى تهدف إلى تطوير منظومة التشغيل وزيادة كفاءتها منها التحول الرقمى لربط كامل أنظمة التشغيل وبرنامج إدارة المعامل الكيماوية ومشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير نظم الإطفاء والإنذار المبكر وإنشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى لتحقيق الاستدامة البيئية .

نجاح مستمر لمنظومة البوتاجاز

وأشار الملا خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال بتروجاس ، إلى نجاح التطوير الذى شهدته منظومة البوتاجاز من خلال زيادة طاقة التخزين وتعدد الموانئ فى السويس والسخنة بالبحر الأحمر وأيضاً بموانئ البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية واستخدام التسهيلات المتاحة لقطاع البترول فى استقبال البوتاجاز بميناء دمياط ونقله من دمياط لطنطا مما كان له أكبر الأثر فى استقرار سوق البوتاجاز وتوفيره للمواطنين فى سهولة ويسر.

واستعرض المهندس نبوى محمود رئيس شركة بتروجاس أهم نتائج الأعمال حيث تم توفير احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والتى بلغت حوالى 52ر3 مليون طن بوتاجاز خلال العام المالى الماضى بانخفاض قدره 9ر2 ٪، حيث تم تعبئة 300 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 مصنعاً لتعبئة الأسطوانات وتوزيعها من خلال 3094 مركز توزيع للمستهلكين وتم إعادة تأهيل 7ر3 مليون أسطوانة .

كما استعرض جهود دعم وتحديث أنظمة الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة والتى مكنت بتروجاس من تحقيق حوالى 7ر15 مليون ساعة عمل آمنة، كما استعرض جهود تطبيق التحول الرقمى وتشغيل المنظومة الإلكترونية لتنظيم ومراقبة توزيع البوتاجاز وتطبيق المرحلة الاولى من نظام ERP لإدارة الموارد والاصول.

حضر الجمعيات الدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب أشرف عبدالله مستشار الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وأحمد راندى وكيل الوزارة للاتصالات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ونوابه واللواء وائل الصفتى رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى النقابة العامة للعاملين بالبترول ووزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام .