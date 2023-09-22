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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صيغة الصلاة على النبي لفك الكرب.. رددها كثيرا يوم الجمعة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن صيغة الصلاة على النبي لفك الكرب وكشف الغم وإزالة الهم.

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الصلاة على النبي لفك الكرب

وذكر علي جمعة، في حديث عن صيغة الصلاة على النبي لفك الكرب، وهي (اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الحبيب المحبوب ، شافي العلل ومفرج الكروب ، وعلى آله وصحبه وسلم).

وأوضح، أن هذه الصلاة يقول عنها الشيخ النبهاني -رضى الله عنه- في ( أفضل الصلوات) : إن الشيخ حسن الغزي بالقدس الشريف لقنها لي ، وكنت قد شكوت له ما ألمَّ بي من الهم والكرب ، فبعد ان تلوتها ما شاء الله أن أتلوها ، فرج الله كربي ، وبلغني فوق أمنيتي بفضله وإحسانه ، وببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

كما كشف علي جمعة، عن صيغة صلاة الفرح والسرور وهي من الصلوات سريعة الفرج ( كتاب أبواب الفرج - للسيد محمد علوي المالكي ) وهي (اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاة تملأ خزائن الله نورًا ، وتكون لنا فرجًا وفرحًا وسرورًا).

فضل الصلاة على النبي

قَالَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ،: قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ : " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ . قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَعَلِّمْنَا . قَالَ: فقُولُوا: اللهُمَّ اجْعَلْ صَلاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وبركاتك عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ".

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله

 

الصلاة على النبي لفك الكرب الصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي صيغة صلاة الفرح

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